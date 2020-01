Il faut remercier chaque jour le Tout-Puissant du fait que Yaïr Golan ne soit pas devenu chef d’état-major. Entré en politique à la gauche de la gauche, l’ancien chef d’état-major adjoint, qui s’était déjà distingué auparavant par des déclarations scandaleuses poursuit allègrement dans cette direction.

Cette fois-ci, Yaïr Golan s’est exprimé à propos de l’initiative pour invalider la candidature de Hiba Yizbeq de la Liste arabe unifiée, pour soutien au terrorisme. L’ancien officier a exprimé son opposition à cette invalidation: « Je ne suis pas très à l’aise avec ce qu’écrit Hiba Yazbeq sur Facebook mais empêcher une citoyenne respectueuse de la loi (sic) de se présenter à une élection, c’est récompenser ceux qui attaquent la démocratie israélienne. Il faut nous concentrer sur ces groupes violents qui ne cessent de s’attaquer aux soldats et aux policiers. En démocratie, on invalide les gens selon leurs actes et non pas parce qu’ils partagent des posts révoltants sur Facebook »…

Celui qui il y a quatre ans accusait la société (juive) israélienne de ressembler de plus en plus à l’Allemagne nazie des années 1930 ne voit pas d’inconvénient par contre à ce que siège à la Knesset une députée qui a glorifié un terroriste qui a fracassé le crâne d’une fillette de 4 ans avec la crosse de son fusil après avoir tué son père devant ses yeux.

De quel côté se trouve alors la déchéance morale?

Yahadout Hatorah dans le flou

Un mauvais point également pour le parti Yahadout Hatorah qui a fait savoir qu’il ne participera pas aux débats sur la demande d’invalidation de Hiba Yazbeq. Moshé Gafni ne veut sans doute pas froisser Ahmad Tibi avec lequel il entretient de bonnes relations au sein de la commission des Finances. Un responsable du parti a indiqué que c’est le Conseil des Grands de la Torah qui décidera en fin de compte si Yahadout Hatorah votera pour ou contre l’invalidation de Hiba Yizbeq. L’explication officielle donnée à cette prise de position est que des demandes en invalidation similaires pourraient un jour être déposées contre des députés orthodoxes…

Photo Flash 90