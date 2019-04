L’ancien chef d’Etat-major adjoint Yaïr Golan a quitté l’uniforme il y a quelques jours après s’est vu privé du poste dont il rêvait, celui de devenir le 22e chef de Tsahal.

Sa candidature à cette fonction suprême avait provoqué de fortes oppositions à cause du très controversé discours qu’il avait prononcé le jour de Yom Hashoah 2016, dans lequel il avait joué les Cassandre en établissant en parallèle entre l’évolution de la société israélienne actuelle avec celle de l’Europe des années 1930 et plus particulièrement l’Allemagne. Une comparaison aussi fallacieuse qu’irresponsable qui fit beaucoup de bruit en Israël et fut évidemment largement relayée à l’étranger.

Dans sa première interview accordée depuis son retour à la civile, Yaïr Golan reconnaît que ce discours lui a sans doute barré la route au poste de chef d’Etat-major, mais il persiste et signe en disant qu’il ne regrette aucunement les propos qu’il a tenus. Il a tenté de justifier ses errements en disant qu’il n’avait pas voulu prononcer un discours standard et convenu sur la Shoah mais au contraire dire des paroles « significatives ». « Je vois des bourgeons, et il vaut mieux s’en occuper lorsqu’ils sont petits », a récidivé l’ancien officier.

Ne cachant pas ses idées quant à ses préférences politiques pour ces élections, il s’est dit « choqué » par la manière dont Benny Gantz (dont il fut l’adjoint) est traité selon lui par ses opposants.



Vidéo:

Photo Hadas Parush / Flash 90