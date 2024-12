Yaïr Golan, le chef du parti des Démocrates, a menacé aujourd’hui (lundi) Danny Lévy, le chef de la police, dans une allocution qu’il a tenue à la Knesset lors de la réunion de son parti.

Ses remarques faisaient suite à une enquête publiée sur la chaine 12, signée Ilana Dayan, dans laquelle il est rapporté que Danny Lévy entretenait des liens avec le bras droit du Premier ministre, Hani Bleiweiss, z’l, il y a quelques années. Cette dernière, en relation avec Sara Netanyahou, aurait tenté de le promouvoir au sein de la police.

Yaïr Golan a lancé à l’attention de Danny Lévy, aujourd’hui chef de la police nommé par Itamar Ben Gvir: »Je m’adresse à vous directement: la loyauté personnelle envers Netanyahou est une faute morale et une faute pénale grave. Vous devez vous rappeler que la loi et l’Etat sont plus forts que n’importe quel homme politique qu’il s’appelle Netanyahou ou Ben Gvir. Je vous suggère de vous rappeler que l’on ne peut être éternellement immunisé. Le jour d’après ce gouvernement, la vérité éclatera et s’il le faut nous réglerons nos comptes avec vous ».

Lors de cette même réunion, Golan a vécu un moment gênant. Dans la salle se trouvait les proches d’Inbar Heyman, z’l, dont la dépouille est détenue par le Hamas à Gaza. Il a déclaré: »Je suis persuadé que tous ceux qui se trouvent dans cette pièce sont de tout coeur avec vous pour qu’Inbar revienne à la maison rapidement, saine et sauve ». La tante d’Inbar a alors répondu: »Elle ne reviendra pas ». Les personnes présentes dans la salle ont dû expliquer à Yaïr Golan qu’Inbar avait été assassinée.