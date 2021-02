Le Projet « Nouveaux électeurs » qui amène les débats électoraux dans les lycées israéliens a décidé d’annuler la présence d’Itamar Ben-Gvir, qui représente le parti Otzma Yehoudit. Cette décision très peu démocratique a été prise après que le député d’extrême gauche Yaïr Golan (Meretz) ait averti – très peu démocratiquement aussi – qu’il refusera de siéger dans un débat en présence d’Itamar Ben-Gvir.

Très fier et satisfait, l’ancien chef d’état-major adjoint a déclaré : « Après ma demande de ne pas participer au débat en présence du Kahaniste Ben-Gvir, sa participation a été annulée. C’est comme cela que l’on vainc les racistes (sic), sans crainte ni compromis. J’appelle les autres candidats de gauche comme de droite à en faire autant, y compris Saar et Benett qui prétendent être les continuateurs d’Itshak Shamir et non pas de Kahana et Netanyahou (re-sic) ».

On imagine aisément les réactions offusquées de ce même Yaïr Golan si un député de droite avait averti qu’il ne débattrait pas en présence d’un député arabe qui soutient le terrorisme.

L’idéologie bolchévique est encore bien présente dans certaines f(r)anges de la classe politique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90