Yaïr Golan, l’ancien vice-chef d’Etat-major et ancien député (Meretz), a considéré ce matin, sur la radio 104.5FM que le véritable ennemi d’Israël était le gouvernement, non pas le Hamas ou le Hezbollah.

”Mon coeur est avec Hertzi Halevy”, a déclaré Golan, ”Il voit l’armée se décomposer parce que le gouvernement d’Israël décompose le peuple d’Israël. C’est une tragédie nationale, le Chef d’Etat-major n’a pas les outils pour affronter l’effondrement de la nation”.

Puis il a défini ce qu’il considérait comme la lutte prioritaire d’Israël aujourd’hui: ”Si nous devons choisir entre nous présenter en entrainement à Tsahal et protéger nos droits et la démocratie israélienne, nous préférerons nous battre pour la démocratie”.

Et il ajoute: ”La vraie guerre, hélas, est contre le gouvernement d’Israël, non pas contre le Hezbollah ou le Hamas. Un rapport montre que Tel Aviv est la ville de laquelle fuient le plus de start-up. Qu’est-ce qui empêche le gouvernement de décider qu’ils bloquent les comptes de tous ceux qui ont manifesté contre lui pendant ces six derniers mois? La Cour suprême ne pourra pas l’empêcher, puisqu’il s’agit d’une décision gouvernementale. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. A tous ceux qui soutiennent le gouvernement, aux membres du gouvernement, nous disons: nous ne renoncerons jamais. C’est le combat de notre vie, nous n’y renoncerons pas et si vous êtes déterminés à détrurire l’Etat d’Israël, nous ne vous laisserons pas le faire”.