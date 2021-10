On a du mal à croire que Yaïr Golan (Meretz) fut chef d’état-major adjoint de Tsahal et n’a raté la dernière marche qu’après sa comparaison répugnante entre Israël et l’Allemagne des années 1930. Son idéologie d’extrême gauche prend le pas sur le souci de la sécurité du pays, comme c’est le cas dans ce camp politique, alors que cela devrait être en tête des priorités d’un ancien officier supérieur.

Le député a trouvé moyen de critiquer la décision du ministre de la Défense Benny Gantz concernant les six organisations « civiles palestiniennes » insérées dans la liste des organisations terroristes. Il a déclaré « qu’il est possible que de nouvelles informations aient nécessité une telle décision » mais il a dénoncé une « décision précipitée prise par quelqu’un (Benny Gantz) avec un enthousiasme exagéré » (sic). Yaïr Golan estime qu’une telle décision aurait dû être prise « dans les formes » dans le cadre du cabinet politico-sécuritaire.

Concernant ces organisations, l’opinion du député est désarmante : « Même si certaines de ces organisations agissent contre l’Etat d’Israël, nous avons intérêt à ce qu’elles continuent à poursuivre leurs activités. Nous permettons le transfert d’argent vers le Hamas afin de préserver une stabilité sécuritaire dans la bande de Gaza, alors nous aurions également intérêt qu’en Judée-Samarie une partie de ces organisations civiles continuent à agir ».

