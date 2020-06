Le député Yaïr Golan (Meretz) était en 2006 commandant de la Division Judée-Samarie et c’est lui qui commanda et supervisa le démantèlement violent de l’avant-poste d’Amona dont les images sont encore devant nos yeux, notamment avec les policiers à cheval affrontant les habitants sans pitié. Lors de cette expulsion, le Prof. Arié Eldad, alors député, avait reçu des coups et avait été blessé. Dimanche, Yaïr Golan s’est dit « fier que le Prof. Eldad ait reçu des coups car il le méritait »! L’ancien chef d’état-major adjoint a osé dire que beaucoup de violence avait été employée par les habitants contre la police et les forces de l’ordre.

Le prof. Eldad a répondu : « La seule chose dont je me souviens avant de m’être évanoui est ‘Descendez le député' »!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90