Le parti orthodoxe Yahadout Hatorah a très vivement réagi aux informations selon lesquelles Avigdor Lieberman pourrait devenir ministre des Finances dans le gouvernement de gauche préparé par Naftali Benett et Yaïr Lapid.

Un haut responsable du parti a déclaré : « Si Naftali Benett accorde le ministère des Finances à ‘Lieberman le Terrible’ (ou tout autre poste-clé) il entrera dans l’Histoire de l’opprobre comme celui qui aura détruit le monde de la Torah et la tradition d’Israël. Et tous ses efforts pour effacer de la mémoire ‘l’alliance des frères’ entre lui et Lapid, qu’il avait ensuite qualifiée de ‘grave erreur’ ne serviront à rien. Il sera déclaré persona non grata à jamais pour toute alliance politique. Pour un tel acte il n’y aura pas de pardon »…

On est loin de l’alliance scellée en 2016 entre Naftali Benett et Yaakov Litzman, président de Yahadout Hatorah, pour un combat commun.

Photo Miriam Alster / Flash 90