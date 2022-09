Yaffo: un terroriste arrêté avant qu’il ne commette un grave attentat

Des policiers du commando Yassam ont arrêté un Arabe en route pour commettre un grave attentat.

L’arrestation a eu lieu à Yaffo alors que le Palestinien, originaire de Naplouse, a attiré les soupçons des policiers.

Le terroriste est arrivé en taxi et est descendu dans la zone des hôtels de la ville. Il a commencé à se diriger à pied vers Yaffo et s’est arrêté sur la place de l’Horloge. Des policiers de Yamam se tenaient non loin en briefing avant une opération.

Un des policiers a témoigné avoir aperçu cet homme habillé en noir avec un sac noir et qui a réagi de manière suspecte lorsqu’il les a vus. Il a tenté de s’éloigner. Le policier l’a alors interpellé, lui a demandé d’où il venait. Il a répondu venir de Naplouse et se trouver là sans autorisation de séjour. Il a donc été arrêté sur le champ.

Le policier qui a procédé à son arrestation s’empare du sac du suspect et s’aperçoit qu’il est anormalement lourd. Il découvre à l’intérieur une kalachnikov et des explosifs. »Nous avons tout de suite plaqué à terre une femme qui passait à côté de peur qu’il ne déclenche sa charge explosive. Nous avons alerté les démineurs ».

Deux Palestiniens qui se tenaient derrière le terroriste ont également été arrêtés mais se sont avérés ne pas être liés à l’événement.

Les forces de l’ordre ont été soulagées de mettre la main sur ce terroriste avant qu’il n’ait pu commettre le moindre geste. S’il avait mis à exécution ses projets maléfiques, le résultat aurait été dramatique. Il a avoué pendant son interrogatoire son intention de commettre un attentat dans une zone peuplée de Tel Aviv.

Les forces de sécurité sont actuellement à la recherche d’un suspect qui aurait aidé le terroriste et qui aurait fui vers Naplouse. Des barrages ont été dressés sur les routes.