Yaffa Ben David, la secrétaire générale du syndicat des enseignants en Israël, est à New York où elle a assisté aujourd’hui (mercredi) dans les tribunes, à la réunion du conseil de sécurité, présidée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Ben David a brandi dans les tribunes une photo de l’otage Ohad Yahalomi dont l’épouse est enseignante. L’adjointe de Ben David qui l’accompagnait a, elle, brandi une pancarte sur laquelle il était écrit ”Am Israël Haï”. Elles ont scandé: ”Bring Them Home”.

Les deux femmes ont été expulsées de la salle par le service de sécurité.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Guilad Erdan, a déclaré lors de cette réunion: ”Le sujet le plus important et le plus urgent dont vous devez vous occuper est la libération de nos 120 otages qui sont détenus par une organisation terroriste qui est soutenue par l’Iran. La situation de nos otages est le véritable crime contre l’Humanité commis à Gaza. La guerre ne se terminera pas tant qu’ils n’auront pas tous été libérés. Nous ne laisserons personne derrière”.