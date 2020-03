La députée Yaël German (Yesh Atid/Bleu-Blanc) a annoncé sa démission de la Knesset et son retrait de la vie politique. Elle a expliqué sa décision par son état de santé qui l’empêchera de remplir son rôle de parlementaire, mais sans donner plus de précisions. Elle sera remplacée par le candidat suivant sur la liste Bleu-Blanc, Idan Roll placé en 34e position. Yaël German, située à l’aile gauche de Yesh Atid et de Bleu-Blanc, a été mairesse de Herzliya pour le compte de Meretz durant 15 ans (1993-2008) avant de rejoindre Yesh Atid lors de sa création, puis Bleu-Blanc lorsque Yesh Atid a rejoint cette liste. Elle a été ministre de la Santé entre mars 2013 et décembre 2014 dans le gouvernement Netanyahou.

Photo Isaac Harari / Flash 90