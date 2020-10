Le chef de l’opposition a adressé une lettre au Premier ministre lui demandant d’annuler son intention de nommer l’ancien ministre et député sioniste-religieux Effy Eitam à la direction de l’institution Yad Vashem. Son directeur actuel, Avner Shalev, en poste depuis 27 ans a émis le souhait de se retirer.

Pour justifier sa demande Yaïr Lapid rappelle un épisode du passé militaire – très prestigieux – du général (rés.) Effy Eitam, avec dans les années 1990 un cas de violences présumées commises par des soldats de son unité contre des terroristes ‘palestiniens’. Effy Eitam n’avait d’ailleurs pas été incriminé ni jugé dans cette affaire mais avait écopé d’une réprimande de la part du chef d’état-major en tant que commandant de cette unité. Mais selon Yaïr Lapid, cela suffirait pour l’invalider selon Yaïr Lapid, qui lui a effectué un court service comme journaliste dans le magazine militaire « HaMa’hané ».

Mais il y a plus grave dans la demande de Yaïr Lapid car il remet en question la nomination d’une personne idetifiée au sionisme-religieux. Il rappelle l’importance du souvenir de la Shoah, bien commun de toute la nation, et avertit que la nomination d’Effy Eitam « éloignerait de Yad Vashem les communautés juives libérales et ferait le jeu du BDS et des organisations antisémites » (sic). Pour quelqu’un qui parle à longueur de temps de l’urgence de « raccommoder les divisions dans la population » qu’il attribue à Binyamin Netanyahou, c’est pour le moins étrange…

Le chef de l’opposition a ensuite répondu d’avance à ceux qui voudraient lui rappeler que son père, Tommy Lapid, personnage très controversé, fut président du conseil d’administration de Yad Vashem : « Mais mon père était un survivant de la Shoah, rescapé du ghetto de Budapest, et dont le père périt dans un camp, ce qui donnait une justification morale à sa nomination »…

Des critiques également chez les sionistes-religieux

Certains cercles du courant sionistes-religieux critiquent aux-aussi cette nomination mais sous un tout autre angle. Ils dénoncent une manoeuvre de Binyamin Netanyahou dans le but de ramener vers le Likoud des voix sionistes-religieuses qui affluent en ce moment vers Yamina. Tout en reconnaissant qu’Effy Eitan est tout à fait digne et apte pour occuper cette fonction, ils reprochent à Binyamin Netanyahou de se servir de Yad Vashem, institution neutre et nationale, dans le cadre de sa campagne électorale. Effy Eitam est membre du Likoud.

L’intéressé a réagi en disant qu’il ne fera pas de commentaires tant que rien n’est encore décidé.

