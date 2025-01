Le milliardaire Elon Musk a participé hier (samedi) en visio-conférence au congrès du parti d’extrême-droite allemand AfD. Musk avait déjà auparavant exprimé son soutien à ce parti controversé pour les élections législatives allemandes. Les sondages lui prédisent d’ailleurs un score élevé.

Lors de son intervention, Musk a déclaré: »Les enfants ne devraient pas être coupables des péchés de leurs parents, et encore moins de leurs arrière-grands-parents. L’accent est trop mis sur la culpabilité du passé, et nous devons aller au-delà de cela ».

Il a ajouté: »Il est bon d’être fier de la culture allemande, des valeurs allemandes, et de ne pas les perdre dans une sorte de multiculturalisme qui dilue tout ».

Dany Danon, le directeur de Yad Vashem a réagi à ces propos: »Contrairement à ce que propose Elon Musk, la reconnaissance du passé obscur non lointain de l’Allemagne et de son peuple doit être une composante centrale de la société allemande. L’empêcher serait une injure aux victimes de la Shoah et un danger concret pour l’avenir démocratique de l’Allemagne’.