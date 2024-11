Yad Vashem a publié un communiqué suite à l’horrible attaque, s’apparentant à un pogrom, qu’ont subie les supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam cette nuit (jeudi à vendredi), rappelant que nous sommes à la veille des commémorations de la Nuit de Cristal.

”Yad Vashem, le Centre mondial de commémoration de la Shoah à Jérusalem, exprime sa profonde inquiétude et sa solidarité avec les victimes de l’attaque contre des Juifs survenue hier soir après le match du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Les images bouleversantes de ce pogrom nous rappellent avec force la menace persistante que représente l’antisémitisme pour nos communautés.

A l’approche de l’anniversaire du pogrom de novembre 1938, connu sous le nom de « Nuit de Cristal », il est profondément alarmant d’assister à un nouvel acte de violence visant les Juifs. Cet incident souligne la résurgence alarmante de l’antisémitisme, un fléau cancéreux qui a infiltré tous les aspects de notre société”.

”L’antisémitisme ne peut pas être combattu par les mots”, a déclaré le président de Yad Vashem, Dani Dayan. ”Nous appelons les dirigeants du monde à reconnaître et à prendre des mesures immédiates et décisives pour lutter contre l’antisémitisme et la haine avant que la maladie ne se propage dans des proportions catastrophiques. L’histoire nous a montré que nous ne pouvons pas nous permettre de faire preuve de complaisance face à l’antisémitisme”.

”À la lumière de cette attaque, Yad Vashem exhorte les institutions culturelles et les lieux de culte juifs du monde entier à se joindre à la commémoration de l’anniversaire du pogrom de novembre 1938 en participant à l’initiative « Spread the Light » et en laissant les lumières allumées dans les synagogues, les centres communautaires et les commerces tout au long de la nuit du 10 novembre. Envoyons un message aux antisémites du monde entier pour leur dire qu’ils n’ont pas leur place dans notre société. Unissons-nous et éradiquons les ténèbres de la haine en mettant en lumière l’antisémitisme, en veillant à ce qu’il soit reconnu, affronté et finalement éradiqué”, a conclu Dayan.