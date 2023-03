Le musée de Yad Vashem qui perpétue la mémoire des victimes de la Shoah s’est fixé, entre autres objectifs, de restituer leur nom à chacune des victimes.

Hier, a été inauguré le nouveau »Livre des Noms » avec 4800000 noms, et le musée s’est dit confiant pour atteindre les 5 millions de noms sur les 6 millions de victimes, d’ici quelques années.

A quelques semaines de Yom Hashoah, Yad Vashem a donc inauguré cette semaine le Livre des noms des victimes de la Shoah en présence du président de l’État d’Israël Itshak Herzog, du président de Yad Vashem Dany Dayan, du président du Conseil de Yad Vashem et survivant de la Shoah, l’ancien Grand rabbin d’Israël, le Rav Israël Meïr Lau, ainsi que de plusieurs autres survivants de la Shoah dont les familles sont enregistrées et commémorées dans le Livre des noms.

Les noms inclus dans la base de données centrale des noms des victimes de la Shoah de Yad Vashem, qui jusqu’à présent n’étaient accessibles que sur le site Web de Yad Vashem (en six langues), sont désormais affichés sur le Mont du Souvenir dans le Livre des noms. Les visiteurs peuvent, désormais, toucher les noms et prendre conscience de la dimension de la perte personnelle et collective du peuple juif et de l’humanité dans son ensemble. Les noms eux-mêmes ont été méticuleusement rassemblés au cours des sept dernières décennies et soigneusement examinés par les experts de Yad Vashem. L’année dernière, Yad Vashem a réussi à collecter et à localiser environ 40 000 nouveaux noms.

« Le diable nazi a cherché à effacer l’image de Dieu dans l’homme », a déclaré le président israélien Itshak Herzog. »En effaçant son identité, en piétinant son nom – en le transformant en numéro – l’homme est comme un animal. L’essence de ce saint Mont du Souvenir sur lequel nous nous tenons avec courage et solennité est un appel à « Et à eux Je donne dans ma maison et dans mes murs un mémorial et un nom (Yad Vashem)… qui ne seront pas retranchés.’ Nous ne nous souvenons pas des chiffres. Au lieu de nous souvenir de prisonniers anonymes, nous nous souvenons de vies, d’êtres humains : mères et sœurs, pères et fils… Nous nous souvenons de la vie – et c’est notre grande victoire. Parce que chaque nom juif qui a brûlé et quatre-vingts ans plus tard est lu à haute voix à Jérusalem, dans l’État-nation démocratique du peuple juif, est la plus grande victoire. Précisément en ces jours, alors que notre terre tremble, le Livre des noms doit nous rappeler d’où nous venons et, plus important encore, nous faire bien réfléchir à la question de savoir où nous allons. »

« Chaque Juif assassiné pendant la Shoah avait un nom, un visage et une histoire de vie unique », a déclaré le président de Yad Vashem, Dany Dayan. « Elles n’étaient pas des victimes anonymes comme les Allemands nazis voulaient que nous les voyions. Soixante-dix ans plus tard, notre devoir reste de continuer à fouiller toutes les archives, parcourir toutes les sources de documentation et retourner chaque pierre afin de récupérer tous les noms qui peuvent être sauvés. Le Livre des Noms vient restituer noir sur blanc l’identité de ces juifs assassinés, et permettre à toute l’humanité de prendre conscience qu’ils n’étaient pas que des victimes – mais aussi des êtres humains, comme vous et moi ».

Le Dr Alexandre Avraham, directeur de la salle des Noms et du projet de retrouver les noms des 6 millions de victimes a décrit la difficulté de ce travail: « Dès le début de nos efforts de collecte, nous avons réalisé que localiser les noms des enfants serait particulièrement difficile, car dans de nombreux cas, ils n’étaient pas enregistrés lorsqu’ils ont été assassinés avec leurs familles. Nous n’aurons jamais un dossier complet de tous les noms, parce que les nazis n’étaient délibérément pas intéressés à documenter leurs crimes et ont même essayé de les dissimuler. C’est pourquoi chaque nouveau nom que nous parvenons à découvrir et à perpétuer est une autre petite victoire contre les nazis et leurs complices, et leur tentative d’éliminer les Juifs et la religion juive de la surface de la terre. »

Les noms des victimes sont imprimés sur des pages rigides d’un mètre de large et d’un mètre et demi de haut, les informations étant éclairées par un faisceau de lumière délicat entre les pages. La longueur totale du livre est d’environ huit mètres. Ses gigantesques dimensions symbolisent la perte collective, inimaginable et considérable pour l’humanité dans son ensemble – et le peuple juif en particulier. Les dernières pages du Livre sont des pages vierges qui symbolisent les noms qui n’ont pas encore été localisés, documentés et immortalisés et qui ne seront peut-être jamais rétrouvés. Le Livre vient répondre au besoin émotionnel des proches, des familles de posséder un lieu physique, tangible où les noms peuvent être vus et touchés : une pierre tombale collective symbolique.