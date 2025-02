Mazal Tov ! En Israël, on célèbre la vie. Si la naissance d’un enfant est synonyme de bonheur, elle engendre aussi de nombreux frais. Consciente de cette réalité, Yad Sarah a mis en place le projet “Mazal Tov afin de contribuer au bon départ dans la vie de la nouvelle maman et de son nouveau-né.

Un kit complet

La naissance d’un enfant s’accompagne de dépenses importantes pour des équipements dont la durée d’utilisation est souvent limitée dans le temps. C’est pourquoi Yad Sarah a mis au point un kit comprenant tous ces équipements indispensables, disponibles à la location, et parfaitement adaptés aux besoins de la mère et de son bébé. Le kit prêté par l’association comprend des appareils pour la mère (un TENS pour soulager l’accouchement, un tire-lait ultra-moderne) ainsi que les “essentiels” pour s’occuper de bébé : berceau, poussette, balance, siège auto et une ceinture pour la sécurité en voiture.

Un soulagement de taille

Ce programme soulage les familles et leur permet d’économiser véritablement des milliers de shekels, sans faire de compromis sur la qualité du matériel emprunté. Plus de 10 000 familles en ont déjà bénéficié, et Yad Sarah prévoit d’élargir ce service. A la naissance de notre fille, nous nous sommes tournés vers Yad Sarah pour son berceau. C’était un vrai poids en moins de ne pas avoir à acheter un lit ! “, nous confie Levana, jeune maman. “Quand je faisais mes études, j’avais besoin d’allaiter ma fille, j’ai donc emprunté un tire lait chez Yad Sarah, cela coûtait cher d’acheter un tire lait neuf et l’emprunter m’a beaucoup aidé! ”ajoute Arielle.

Une fois de plus, Yad Sarah sait cibler les besoins et mettre en place les solutions adéquates.

