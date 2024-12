Saviez-vous qu’une famille israélienne sur deux a déjà fait appel à Yad Sarah ?

Mais qu’est-ce que cet empire de solidarité, pilier de la santé en Israël ?

Yad Sarah est née d’une idée simple et forte : aider les survivants de la Shoah. Uri Lupolianski, en hommage à sa mère Sarah, rescapée elle-même, décide de fonder l’association. Tendre une “main (yad)” à l’autre devient sa mission. Ce geste de solidarité s’est transformé en une immense structure qui aide plus d’un million d’Israéliens chaque année.

Une aide indispensable, gratuite et unique

Yad Sarah, c’est une bouée de secours pour des milliers de familles.

Fauteuils roulants, lits médicalisés, déambulateurs, aménagements de salles de bain : l’association fournit tout ce dont personne d’autre ne s’occupe en Israël, gratuitement. Avec ses 128 agences dans les hôpitaux et bases militaires, elle prête chaque année plus de 500 000 équipements médicaux, grâce à un système de caution accessible à tous.

Cette aide est possible grâce à 7 000 bénévoles et un financement 100 % privé. « 42 % des dons viennent d’Israéliens reconnaissants », explique Gilles Debache, directeur des Relations Internationales de Yad Sarah. « En France, la Sécurité sociale couvre ces besoins. En Israël, ce n’est pas le cas. »

« Qu’est-ce qu’on ferait sans Yad Sarah ? »

Depuis le 7 octobre, Yad Sarah a fourni gratuitement tous les équipements médicaux aux personnes à mobilité réduite évacuées, en lien avec le Pikoud Haoref (Front de défense passive).

Yad Sarah se distingue par sa philosophie : encourager la mobilité et rendre les domiciles plus sûrs pour garantir autonomie et dignité. « Quand ma grand-mère est sortie de l’hôpital, Yad Sarah nous a donné un lit médicalisé. Elle a pu rentrer chez elle en toute dignité », témoigne Sarah D.

L’association met aussi à disposition des dizaines de mini-vans adaptés pour permettre aux personnes à forte difficulté de mobilité de se déplacer en toute autonomie, gratuitement.

Avec le soutien de la Claims Conference, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Fondation Rothschild, Yad Sarah continue d’aider les rescapés de la Shoah.

Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de Yad Sarah, souvenez-vous : derrière ce nom se cache une chaîne de solidarité qui transforme des vies et reflète l’extraordinaire ‘hessed (générosité) du peuple juif.

Yad Sarah a besoin de vous en cette période de guerre, pour apporter encore plus de soutien aux soldats, rescapés de la Shoah, personnes médicalisées

Allodons.fr/yad-sarah-france

yadsarah.fr