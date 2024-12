Arié Bensemhoun, directeur général d’Elnet-France réagit aux propos de Moshé Yaalon sur l’épuration ethnique à laquelle Tsahal se livrerait à Gaza et mesure les dégâts que de tels propos causent à l’image d’Israël à l’étranger:” Avec de tels propos mensongers et infamants, Yaalon alimente la haine d’Israël et des Juifs en Occident et alimente la chaudière des islamistes et des extrémistes de gauche!”