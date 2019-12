C’était prévu, c’est maintenant officiel: le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est « délesté » du ministère de la Santé et l’a une nouvelle fois confié au rav Yaakov Litzman de Yahadout Hatorah.

En raison de sa mise en examen, le Premier ministre ne peut juridiquement plus exercer d’autres fonctions que la sienne. Il détient encore le ministère du Travail et des Affaires sociales, celui des relations avec la Diaspora et celui de l’Agriculture.

Pour des raisons qui sont liées à la politique orthodoxe face à l’Etat d’Israël, Yaakov Litzman aura le statut de « vice-ministre avec prérogatives de ministre ».

Après requête du mouvement pour la Probité du pouvoir devant la Cour suprême, le Premier ministre avait annoncé qu’il renonçera à ses ministères avant le 1er janvier 2020 et souhaitait le faire avant que le conseiller juridique du gouvernement ne lui demande formellement de le faire.

Photo Miriam Alster / Flash 90