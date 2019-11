La prophétie en Israël s’est arrêtée, malheureusement, à l’époque de la Knesset Hagdola. Comme le décrit si bien le Rav Ouri Cherki dans son livre lumineux, « Hidoush Gadol », la prophétie a été remplacée par la H’oh’ma : Intelligence ? Bon sens ? Sagesse ? Le mot englobe toutes ces notions et bien d’autres encore ! En réalité, le peuple n’avait pas cette capacité à suivre les prophètes, il avait besoin d’ordre, de règles rigoureuses et rassurantes.

Ces derniers jours, au cours de mes nombreuses rencontres, de H’evron à Jérusalem en passant par Tel Aviv, je regrette sincèrement de n’avoir été, ne serait-ce qu’une minute, doté d’une pincée de prophétie ! Là où je vais, j’entends cette même interrogation transformée en inquiétude : Que nous arrive-t-il ? Que va-t-il donc se passer ?

Avec un minimum de bon sens, il nous faut répondre une seule chose, à ceux qui parlent de ‘’catastrophe’’ en pointant du doigt notre pays. Du côté de l’économie comme de la sécurité, Israël brille ! La situation politique incertaine qui règne depuis un an et qui risque de se maintenir encore quelques mois, n’a pour le moment aucun effet négatif sur l’économie du pays. Mieux encore, à ce rythme de croisière, le pays pourra rentrer dans le quarteron des économies les plus sûres de la planète.

Attention, cela ne veut, hélas, pas dire qu’il n’y ait pas d’injustice, de violence et de pauvreté ! Loin de là, nous devons travailler dur pour faire face à tous ces problèmes. Il reste beaucoup à faire !

Quant à notre premier ministre, il n’a pas encore tout vu ni tout surmonté dans son parcours historique. De la Sayeret Matkal jusqu’à Obama en passant par tant d’attaques personnelles et de combats politiques, « l’homme de fer » n’a pas dit son dernier mot, comme voudraient le croire ses nombreux détracteurs ! Il détient en lui une capacité rare, presque surhumaine, celle qu’il a acquise durant son passage remarquable dans les commandos, et surtout dans la politique : la survie dans l’obscurité en terrain ennemi, avec le maintien permanent de la réflexion et de la riposte immédiate !

S’il y a un prophète qui se lève aujourd’hui pour nous annoncer que le Mashiah’ est en route, personne, bien sûr, ne va le croire ! Ce n’est pas vrai, ni le bon moment va-t-on lui répondre, comme toujours !

Bien au contraire : c’est le moment. Le peuple n’a jamais été aussi prêt à l’accueillir.

Yaakov et Essav se sont aussi opposés et ont traversé des conflits internes et des incertitudes. C’est justement dans ces instants que le peuple se construit.

Avraham Azoulay

Image parmoritz320 de Pixabay