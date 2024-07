Il y a une semaine, le Wall Street Journal annonçait que Google s’apprêtait à racheter la société israélienne Wiz pour un montant record de 23 milliards de dollars.

Ce matin (mardi), on apprend que le PDG de la société Wiz, Assaf Rappaport, a annoncé à ses employés qu’il renonçait à cette offre. Il explique vouloir continuer à construire la société afin de l’emmener jusqu’à son introduction en bourse.

Dans un mail envoyé au personnel de Wiz, Rappaport écrit: ”Je sais que la semaine qui vient de s’écouler a été intense, avec le buzz autour du rachat potentiel. Nous sommes flattés par les propositions que nous avons reçues mais nous avons décidé de poursuivre la construction de Wiz. Dire non à une proposition aussi généreuse est difficile. Mais avec notre équipe exceptionnelle, je me sens confiant dans cette décision. L’estimation de notre valeur que nous avons reçue renforce notre but, celui de créer une plateforme de sécurité et de développement que les équipes apprécient. Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que les employés, les investisseurs et les clients placent en nous alors que nous construisons la meilleure cyber société du monde”.

Le PDG explique qu’il a l’intention d’atteindre le milliard de dollars de gains annuels et d’introduire la société en bourse.

Les raisons de ce refus de l’offre de Google ne sont pas détaillées. Une personne proche de l’entreprise a affirmé, dans un article du Wall Street Journal, que les défis liés aux restrictions commerciales aux États-Unis ainsi que les préoccupations des investisseurs ont été en partie à l’origine de cette décision.