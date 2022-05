Le président américain, Joe Biden, est attendu en Israël dans la deuxième moitié du mois de juin. C’est, en tout cas, ce qu’avait annoncé le bureau du Premier ministre, il y a quelques semaines.

A Washington, cependant, on se garde de déclarer officiellement la date à laquelle le Président américain se rendra en Israël. Les Américains observent avec intérêt la situation politique chaotique en Israël et attendent de savoir si des élections prématurées seront décrétées avant de prendre une décision officielle, quant à la venue de Biden.

En effet, si la Knesset venait à être dissoute dans les trois semaines à venir, le Président américain n’effectuera pas de voyage en Israël, pour ne pas être soupçonné de prendre part à la campagne électorale. Par ailleurs, les Etats-Unis jugeraient »inutile » une visite officielle si le gouvernement en place n’était plus qu’un gouvernement de transition.

A Jérusalem, on attend donc la déclaration officielle de Washington qui se réserve le droit de prendre sa décision au moment qui lui conviendra.

Quelques détails sur le planning de l’éventuelle visite ont néanmoins été publiés. Ainsi, le Président américain sera accueilli lors d’une cérémonie officielle à sa descente de l’avion, il se rendra à Yad Vashem et dinera avec le Premier ministre puis avec le Président. En revanche, on ne sait pas encore s’il s’adressera directement à la nation israélienne comme l’avait fait Obama et Trump avant lui: à Binyané Aouma pour le premier et au Musée d’Israël pour le second.

Le Président américain ira voir les Palestiniens mais il semblerait que ce ne sera pas à Ramallah mais à Beth Lehem.

L’âge avancé du Président Biden constitue une contrainte importante dans l’organisation de ce voyage, ses équipes ne voulant pas trop charger son emploi du temps.