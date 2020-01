Le président de Bleu Blanc a commis une sacrée gaffe en emmenant avec lui à Washington son conseiller personnel en stratégie, Ronen Tzur, qui avait tenu des propos extrêmement choquants envers le président Donald Trump à son accession au pouvoir, allant même jusqu’à l’appeler « Donald-Adolf Trump » et parler du « prochain best-seller du 21e siècle ‘Mein Trumpf’!!

Depuis 2016, Ronen Tzur est coutumier des attaques fielleuses contre le président américain en comparant par exemple la « politique empreinte de psychologie menée par les présidents Clinton et Obama » et la « politique de psychopathes des présidents Trump et Poutine ».

Curieusement, ce n’est que dimanche, deux heures avant la rencontre entre Donald Trump et Benny Gantz que Ronen Tzur a soudain publié un post élogieux dans lequel il encense « le président américain le plus courageux qu’il y ait jamais eu »…

Au Likoud on y voit une preuve supplémentaire de « l’ignorance politique et diplomatique » dont fait preuve Benny Gantz. Le parti de Binyamin Netanyahou espère que « l’attitude irresponsable et amateure de Benny Gantz ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux d’Israël face à l’Administration américaine ».

N’est pas homme d’Etat qui veut.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90