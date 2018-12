Cela vous est-il déjà arrivé de passer l’été à Tel Aviv et de vous surprendre à y repenser même après votre départ ?

D’être impressionné par un littoral époustouflant et la diversité des loisirs que la ville vous propose ?

Souhaitez-vous acquérir un appartement en ville ?

Yossi Avrahami est l’un des promoteurs immobiliers de Tel Aviv les plus pointus à l’heure actuelle, évalué en 2014 par le magazine Globes comme étant l’un des dix promoteurs immobiliers phares en Israël. Parmi les villes centrales dans lesquelles la société Yossi Avrahami construit, on compte Tel Aviv, où elle construit et commercialise trois projets uniques pouvant convenir à un public très varié et proposant des prix attractifs pour tous.

Ainsi, à quelques pas du Parc Hayarkon et du port de Tel Aviv, dans le très recherché quartier « Koh’av Hatzafon » au nord de la ville, Yossi Avrahami réalise le projet « Philarmonique ». Ce dernier comporte deux immeubles de dix étages, offrant des appartements de 4 ou 5 pièces, des rez-de-jardin et des penthouses avec de larges terrasses surplombant la Méditerranée.

Ce projet résidentiel privé de luxe offre à ses résidents des équipements destinés à leur confort quotidien : un espace Spa et santé avec piscine, une salle de sport, un sauna, une cave à vins, un salon lounge avec salle de cinéma, des caves individuelles et un parking sous-terrain, l’ensemble sous surveillance 24h/24, 7j/7.

Et pour ceux d’entre vous qui seraient plutôt du style à habiter en centre-ville, en plein cœur de l’animation, vous pourrez trouver votre bonheur dans le quartier pastoral de « Neve Tzedek », où se situe le projet « Noga 1 », tout près de la mer. Le projet comprend un immeuble de dix étages, proposant à ses résidents un agencement unique et original, ainsi qu’un espace commun différent à chaque étage. Vous pourrez profiter d’un centre d’affaires, d’une salle de sport tout équipée et du club des résidents incluant une salle de cinéma. Le toit de l’immeuble s’ornera d’un jardin panoramique, agrémenté de coins salon tournés vers la mer. Ce projet propose également de petits appartements de deux pièces, à partir de 2,5 millions de shekels.

Vous êtes tombés sous le charme du sud de Tel Aviv ? Ce secteur connaît un réel essor de l’immobilier, et laisse présager une prochaine flambée des prix. Si vous êtes désireux saisir l’occasion de devenir propriétaire d’un appartement dans un quartier à fort potentiel de rendement, c’est le moment où jamais : Yossi Avrahami construit le complexe résidentiel VIEW, à proximité du quartier « Florentine », proche du Parc HaH’ourshot en pleine rénovation. Le complexe propose des appartements de 4 ou 5 pièces, des rez-de-jardin et des penthouses. La résidence se compose de deux immeubles de 11 et 14 étages, caractérisés par une construction « verte », dotés d’équipements peu gourmands en énergie, d’isolation thermique, de protection contre le soleil, d’éclairage écologique et de gestion des déchets.

La société met en vente des appartements de 4 pièces à partir de 2,5 millions de shekels, et de 5 pièces à partir de 2,790 millions de shekels.

La société Yossi Avrahami a été fondée il y a 40 ans, et a construit plus de 2 500 appartements dans tout le pays. Elle a pour priorité la mise en place d’un standard avant-gardiste, qui s’exprime par la conception des immeubles, leur emplacement, des critères de construction des plus exigeants et confortables, dans un environnement de qualité favorisant l’accès aux services et commodités. À ce jour, la société construit non seulement à Tel Aviv, mais aussi à Haïfa, Ramat Gan, Kiriat Motzkin et Eilat. Très prochainement, un tout nouveau projet verra le jour à Herzliya.

Pour plus de renseignements, cliquez ici