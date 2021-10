Le sheikh Ibrahim Tsartsur ancien député Ra’am-Ta’al et ex-président de la branche sud du Mouvement islamique arabe israélien a révélé que le parti Ra’am a décidé d’augmenter ses exigences comme condition d’un vote en faveur du budget. En plus des revendications législatives et budgétaires, Ra’am exige un arrangement à long terme avec le Hamas (c’est à dire de larges concessions israéliennes) ainsi qu’une « limitation des tentatives des extrémistes pour modifier le statu quo sur la mosquée Al-AQsa », en clair interdire aux Juifs de se rendre sur le Mont du Temple. « Il faut une solution rapide pour ces deux questions centrales » a prévenu Ibrahim Tsartsur. Maniant le mensonge avec art, Tsartsur a également affirmé que les « Palestiniens » sont abondamment cités dans la Bible !!!

Une pierre dans le jardin de ceux qui affirment que Mansour Abbas et ses amis sont entrés dans la coalition uniquement pour faire avancer des « questions civiles » liées au bien-être des populations arabe et bédouine.

Photo Flash 90