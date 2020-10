Vote sur la normalisation : que va choisir la Liste arabe unifiée ?

C’est jeudi que la Knesset devra entériner l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes unis, après que le gouvernement l’ait fait en début de semaine. Que vont voter les députés de la Liste arabe unifiée ? Pas difficile à deviner : ils voteront contre !

Le député Samy Abou Shahdeh (Balad) a tenté d’expliquer ce vote paradoxal de la part d’un parti qui ne cesse d’appeler à la paix – une paix qui a apparemment une autre signification pour eux que celle généralement comprise : « Il ne s’agit pas d’une paix mais de l’une des plus grandes transactions d’armes de ces dernières années. Si c’est la paix que veut Israël, alors nous n’en voulons pas (…) L’origine du conflit israélo-arabe n’a jamais été d’ordre économique mais il est dû à l’occupation de la Palestine et d’autres territoires arabes par Israël. Cet accord avec les Emirats occulte totalement l’occupation et les Palestiniens et il éloigne la paix au lieu de la rapprocher ». Pitoyable pirouette.

Il faut rappeler que dans la Liste arabe hétéroclite, certains partis soutiennent le régime de Bachar El-Assad et l’Iran, d’autres les Frères Musulmans, la Turquie et le Hamas. Que des pacifistes diplômés…

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90