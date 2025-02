L’ambassadeur d’Ukraine en Israël a réagi ce mardi après le vote de l’Etat hébreu la veille à l’ONU refusant de condamner la Russie pour son invasion. « Malheureusement, l’État d’Israël fait partie des 18 pays qui se sont opposés au respect des principes fondamentaux de vérité et de démocratie. Je reçois depuis des appels de ministres, de membres de la Knesset et de citoyens ordinaires israéliens, qui me disent à quel point ils sont embarrassés par ce vote », a indiqué Yevgen Kornichuk.

« Je tiens à remercier l’ensemble du peuple israélien, qui a soutenu l’Ukraine il y a trois ans et qui continue de la soutenir aujourd’hui. Je répète sans cesse que les peuples d’Ukraine et d’Israël forment une grande famille qui ressent la douleur de l’autre. C’est pourquoi il est si difficile de comprendre la position des responsables de l’État d’Israël, un pays en guerre après une attaque non provoquée, un pays qui, comme l’Ukraine, se bat pour son droit à exister », a-t-il ajouté.

En dépit de l’opposition des Etats Unis et d’Israël à la résolution condamnant la Russie proposée par l’Ukraine, le texte a été adopté par 93 voix pour et 65 contre. C’était la première fois que les deux alliés votaient contre l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe lancée il y a tout juste trois ans.

Au cours de ce conflit, Kiev a souvent dénoncé le soutien jugé trop faible de Jérusalem, qui s’expliquait par le désir d’Israël de ne pas se brouiller avec la Russie avec laquelle il partageait notamment des intérêts dans le ciel syrien. Le vote d’hier s’explique quant à lui par une volonté claire de ne pas froisser Donald Trump.