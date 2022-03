Le président ukrainien passe quotidiennement des appels au monde entier pour obtenir de l’aide. Il a publié aujorud’hui un message intégralement en hébreu sur sa chaine Telegram à laquelle1.2 millions de personnes sont abonnées.

« Nous avons tous été bombardés hier à Kiev, nous avons tous subi l’attaque de missiles sur Babin Yar, alors même que le monde promet sans cesse »plus jamais ça ». Pour tout homme normalement constitué qui connait l’histoire, Babin Yar est un endroit particulier à Kiev et en Europe. Un lieu de prières, un lieu de souvenir des milliers et des centaines de milliers de personnes qui ont été assassinées par les nazis. Pourquoi faire de ce lieu une cible de bombardements? Vous tuez les victimes de la Shoah une deuxième fois. Une telle attaque montre que pour beaucoup en Russie, Kiev est totalement étrangère. Ils ne savent rien sur notre capitale, sur notre histoire. On leur a ordonné d’exterminer notre histoire, notre patrie. De nous exterminer tous. Le premier jour de la guerre, Ouman a été massivement bombardée. Le lieu où prient des centaines de milliers de Juifs chaque année. Ensuite, ils ont attaqué Babin Yar, là où des centaines de milliers de Juifs ont été fusillés. Je m’adresse maintenant à tous les Juifs du monde : ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer? C’est pour cela qu’il est important que les millions de Juifs à travers le monde ne restent pas silencieux face à ces images. Parce que le nazisme est né dans le silence. Hurlez contre l’exécution de citoyens! Hurlez contre l’exécution des Ukrainiens! »

Photo : Kmu.gov.ua