Les 128 passagers israéliens du vol Air Seychelles qui a dû atterrir d’urgence hier (lundi) à Jeddah sont arrivés sains et saufs à Tel Aviv cet après-midi.

Pour la première fois un avion de ligne a donc relié l’Arabie Saoudite et Israël, même si cet événement a eu lieu après un concours de circonstances.

Les voyageurs ont témoigné du très bon accueil qui leur a été réservé par les Saoudiens. Les 128 passagers ont passé la nuit dans un hôtel à l’aéroport de Jeddah, en attendant l’avion de remplacement.

Hen Guiladi, une des passagères a témoigné sur Ynet: ”Nous étions en train de lire quand les lumières au-dessus de nos têtes se sont éteintes d’un coup. Tout notre côté était dans l’obscurité. Une mauvaise odeur a commencé à se répandre dans l’avion et les hôtesses couraient dans tous les sens. Puis les lumières des sorties de secours se sont allumées. Les hôtesses et le pilote ne nous disaient rien mais nous sentions que nous perdions de l’altitude. J’ai prié pour qu’on puisse atterrir sur la terre, en sécurité. Nous avons aperçu un bout de terre et nous avons essayé de comprendre où nous étions, nous avons commencé à paniquer. Ce n’est que pendant la descente que le pilote nous a expliqué ce qu’il se passait. A partir de là, nous avons vécu trois heures d’angoisse, nous avions vraiment peur de descendre de l’avion”.

Puis les passagers ont été conduits dans un hôtel pour la nuit et ils ont été agréablement surpris par la manière dont ils ont été reçus, même s’ils n’attendaient qu’une chose: rentrer à la maison. Le personnel était très aimable avec eux, ”ils nous ont dit Shalom en hébreu, nous ont mis à l’aise”, a témoigné une des passagères. Par ailleurs, un cordon sécuritaire avait été organisé autour du groupe.

Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, a publié un message en arabe pour remercier les autorités saoudiennes: “J’apprécie grandement l’attitude chaleureuse des autorités saoudiennes envers les passagers israéliens dont le vol était en détresse et qui a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Jeddah. Je suis heureux qu’ils rentrent tous à la maison. Merci pour ces relations de bon voisinage.”