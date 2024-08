Le Jewish Chronicle britannique dévoile les détails de l’élimination d’Ismaël Haniyeh en Iran.

Le Mossad, avec l’aide de l’unité 8200, ont intercepté les conversations téléphoniques entre les organisateurs de la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien. Lorsque Haniyeh a confirmé sa venue, le Mossad a commencé à mettre en oeuvre son programme: éliminer Haniyeh dans l’appartement où il avait l’habitude de séjourner lors de ses passages à Téhéran.

Le Mossad a envoyé des agents inspecter la zone régulièrement afin de régler les questions logistiques, de cartographier la rue et les alentours, d’identifier des voies d’évacuation potentielles et de vérifier le système de sécurité du bâtiment. Mais les agents ont rencontré des difficultés sur place. Le bâtiment était situé sur une colline et était entouré d’une forêt d’arbres imposants, ce qui rendait très difficile d’avoir une vue dégagée sur le bâtiment.

Les agents ont revêtu des habits verts et ont commencé à grimper aux arbres les plus proches du bâtiment sans être repérables. Ils avaient enfin une vue dégagée.

Ces agents avaient pour mission de prévenir dès l’arrivée d’Haniyeh dans le bâtiment. Un autre groupe d’agents, eux aussi camouflés, se trouvait dans des arbres d’un autre côté du bâtiment qui donnaient sur la chambre d’Haniyeh. Ils devaient déclencher la bombe dès que la lumière serait éteinte dans la chambre. La bombe avait été placée sous le lit du chef du Hamas par des agents iraniens qui ont collaboré avec le Mossad.

A 1h20 du matin, Haniyeh est entré dans sa chambre. Son garde du corps se tenait devant la porte. 10 minutes plus tard, la lumière s’est éteinte et la bombe a été déclenchée faisant trembler tout le bâtiment. Haniyeh a été tué sur le coup. Son garde du corps a aussi été tué. Il était un terroriste de la branche armée du Hamas et avait fait partie d’un groupe qui s’était introduit en Israël par un tunnel en 2014 et avait tué 5 soldats de Tsahal.