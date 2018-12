Le terroriste Saeb Erekat, secrétaire-général du comité éxecutif de l’OLP était sans doute habitué à des interviews plus indulgents et bienveillants. Mais cette fois-ci, il a été mis en difficulté et au pied du mur par le journaliste Tim Sebastian de la chaîne américaine Bloomberg.

Comme devraient le faire tous les journalistes – israéliens compris – avec les représentants des organisations terroristes qui ne cessent de mentir, Tim Sebastian a posé des questions précises sur les violations des droits de l’homme dans les territoires administrés par l’Autorité Palestinienne, notamment les nombreux cas de torture, et n’a pas laissé à Saeb Arekat l’occasion de botter en touche ou d’esquiver. Du vrai journalisme, sans peur ni détours.

טים סבסטיאן צולב את עריקאת בראיון שחיטה בשידור חי..!אתם מפרים זכויות אדם, אתם מענים אסירים, אתם מבצעים פשעים נגד האנושות אישוניו של סעיב עריקאת הנוכל עמדו לקרוס לתוך עצמם.. למשמע כתב האישום הזה בשידור חי.עריקאת הנבל חשב שהוא מגיע לראיון נוח בערוץ הבית שבו יוכל לפזר את שקריו הרבים אודות ישראל. ואז עריקאת הבין שהשקרים שלו כבר לא עובדים על אנשים שכבר שמעו אותם…כשהוא מנסה אותם בפעם המי יודע כמה על מראיין ותיק שכבר שמע אותו מפזר אותם בעבר הוא מאבד את הסבלנות…ואיפה בצלם? אם אין אפשרות להאשים את ישראל זה לא מעניין אותם….ליקטנו לכם 4 דקות, צפו ושתפו! Gepostet von ‎הללו – הקרן לקידום ישראל בעולם‎ am Sonntag, 2. Dezember 2018

Photo Flash 90