Emmanuel Macron se trompe d’ennemi.

Depuis qu’il est président, Emmanuel Macron s’en prend plus ou moins directement à la laïcité telle qu’elle existe aujourd’hui. Il se trompe d’ennemi et donne des ailes aux islamistes.

Notre président qui semble gober lui-même les slogans – « Jupiter », « maître des horloges » – que ses communicants inventent pour les autres, joue déraisonnablement avec le feu. Il ne devrait pas. Les passions raciales et religieuses ne s’instrumentalisent pas.

Le traitement de l’antisémitisme dans l’affaire des gilets jaunes ou la politique anti-laïque que le même Macron mène pour aboutir à un « islam de France » sont irresponsables. Elles fonctionneront d’autant moins qu’elles reposent sur un déni de réalité. Et la réalité, c’est que l’islamisme est l’ennemi des juifs aussi bien que du « vivre-ensemble ».

Les années 30 n’ont rien à voir là-dedans

Les juifs ou « sionistes », cibles traditionnelles de la gauche et de l’islamo-gauchisme, sont devenus sous Emmanuel Macron un bouclier humain que le gouvernement utilise pour travestir les gilets jaunes en nazis. Le 1er novembre 2018, Emmanuel Macron a fait un rapprochement avec les années 30 en invoquant une « ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l’entre-deux-guerres ». Fin novembre 2018, Gérald Darmanin a surenchéri : « Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c’est la peste brune. Ce n’est pas parce que vous mettez un gilet jaune que vous ne portez pas une chemise brune en dessous. » Dès ses vœux du Nouvel An, Emmanuel Macron a fait référence à l’antisémitisme supposé des gilets jaunes en évoquant des « foules haineuses ». En février 2019, c’est Frédéric Pottier, préfet et délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT qui tweetait : « Tags antisémites jusqu’à la nausée en plein Paris ce WE. Quand la haine des Juifs se recoupe avec la haine de la Démocratie, le vocabulaire de la #fachosphere se retrouve sur les murs ! »

Yves Mamou