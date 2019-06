L’inauguration de la Voie des Pèlerins qui a lieu dimanche dans la Ville de David a entraîné de fortes critiques de la part de l’Autorité Palestinienne. A Ramallah on fulmine aussi contre le fait que cette cérémonie se déroule en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis David Friedman et de l’émissaire spécial Jason Greenblatt « qui apportent ainsi leur soutien à la ‘judaïsation’ de Jérusalem et provoquent les Palestiniens ».

L’émissaire du président Donald Trump n’a pas tardé à réagir. Sur son compte Twitter il a écrit: « C’est absolument ridicule! Nous ne pouvons pas ‘judaïser’ ce que l’Histoire et l’archéologie prouvent par des faits. Nous ne faisons que reconnaître la réalité et cesser de faire semblant de croire qu’elle est fausse. Une vraie paix ne pourra se construire que sur la base de la vérité ».

Dans un communiqué émanant du « ministère des affaires étrangères » de l’AP il était également écrit: « L’Administration américaine prouve quotidiennement qu’elle est hostile au peuple palestinien et qu’elle ignore ses droits nationaux. Elle soutient de manière totale l’entreprise colonialiste et impérialiste que mène l’extrême droite de l’Etat occupant. Le soutien américain à ce colonialisme ne s’exprime pas uniquement par des mots mais aussi par la participation active à des manifestations organisées par des organisations colonialistes officielles comme celle qui aura lieu dimanche ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90