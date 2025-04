Cette année, la Journée du souvenir des martyrs et des héros de la Shoah – Yom Hashoah – sera commémorée du mercredi soir 23 avril au jeudi 24 avril. La cérémonie officielle d’ouverture se tiendra le mercredi 23 avril à 20h00, sur la place du Ghetto de Varsovie à Yad Vashem, sur le Mont du Souvenir à Jérusalem.

Le président de l’État d’Israël, Itshak Herzog, ainsi que le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, prendront la parole lors de cette cérémonie. Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, allumera la flamme du souvenir.

Lors de la cérémonie, six survivants de la Shoah allumeront une torche chacun :

Arie Durst

Né en 1933 à Lwów (aujourd’hui en Ukraine), Arie Durst a survécu grâce au courage de sa mère, qui a obtenu de faux papiers et l’a élevé sous une fausse identité catholique. Il a échappé de justesse à la déportation pendant l’insurrection de Varsovie et a sauté d’un train en marche vers un camp de travail. Après la guerre, il rejoint son père en Israël. Arie devient médecin militaire dans la brigade Golani, pionnier dans la transplantation d’organes, et fonde l’unité de chirurgie de l’hôpital Hadassah. Il a trois enfants et huit petits-enfants.

Monika Barzel

Née en 1937 à Berlin, Monika grandit à l’hôpital juif où travaillait sa mère, après la déportation de sa grand-mère. Elle survit à la guerre dans des conditions extrêmes, notamment sans traitement médical ni chaussures. Après la libération, elle part en Suède puis à Londres, où elle étudie la dentisterie. Elle s’installe en Israël en 1963, où elle exerce jusqu’à l’âge de 70 ans. Monika est mère de deux enfants, grand-mère de six petits-enfants et arrière-grand-mère d’une petite-fille.

Felix Sorin

Né en 1932 à Mogilev (Biélorussie), Felix est séparé de sa famille pendant la guerre et survit en se faisant passer pour un orphelin russe. Il vit des mois dans un orphelinat et échappe de peu à la déportation en Allemagne après s’être échappé du ghetto de Minsk. Après la libération en 1944, il choisit de s’enregistrer comme Juif malgré le risque, ce qui lui permit finalement de retrouver sa famille miraculeusement survivante. Il fit carrière comme chercheur après des études polytechniques, puis immigra en Israël en 1992, où il témoigne activement de son histoire. Il a deux enfants, cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Rachel Katz

Rachel Katz est née en 1937 à Anvers, Belgique, dans une famille juive immigrée de Roumanie. Pendant l’occupation allemande, son père est arrêté et meurt à Auschwitz. Sa mère cache ses quatre enfants avec l’aide de justes, notamment Maria Luban. Après la guerre, Rachel étudie et travaille pour soutenir sa famille. Elle immigre en Israël en 1957, fonde une famille et s’engage activement pour les survivants de la Shoah à travers les associations YESH et Amcha. Elle milite pour leurs droits, collecte des dons et les soutient moralement et matériellement. Rachel est une figure engagée dans la préservation de la mémoire et l’aide aux survivants.

Arié Reiter

Né en 1929 à Vaslui, en Roumanie, dans une famille juive orthodoxe, Arié Reiter subit les persécutions du régime antisémite. Son père meurt dans un camp de travail, et Arié est lui-même envoyé dans un camp où il effectue des travaux forcés. Libéré en 1944, il rentre affaibli mais vivant. Il s’implique ensuite dans le sionisme, envoie ses frères en Israël, et les rejoint en 1951. Il travaille au ministère des Finances, puis à la banque Mizrahi. Très engagé localement à Be’er Sheva, il contribue à la vie religieuse, éducative et mémorielle. Il fonde notamment un musée sur l’immigration juive clandestine.

Gad Fartouk

Gad Fartouk est né en 1931 à Nabeul, en Tunisie, dans une grande famille juive. Lors de l’occupation nazie en 1942, sa famille se cache sous de fausses identités. Ils vivent dans la peur, sans ressources, et souffrent de la faim. Après la guerre, Gad rejoint un mouvement de jeunesse sioniste, puis part en France pour se préparer à l’immigration. En 1948, il arrive en Israël, rejoint un kibboutz et s’engage dans le Palmach. Il contribue à la fondation du kibboutz Karmia et s’installe à Ashkelon. Photographe passionné, il fonde une grande famille, qu’il considère comme une revanche contre les nazis.

Des témoignages seront donnés par la survivante Eva Erben, et Yehuda Hauptman, également rescapé, récitera la prière juive pour les défunts, El Maleh Rahamim.

Des vidéos courtes retraçant les parcours de chaque porteur de flamme seront projetées durant la cérémonie. Ces films, réalisés par Eli Levy, seront disponibles sur le site de Yad Vashem dans la section dédiée à la Journée du souvenir 2025, avec des informations complémentaires sur le thème de cette année : « Du fond de l’abîme : la douleur de la libération et la renaissance ».

La cérémonie sera retransmise en direct avec traduction simultanée en hébreu, anglais, français, espagnol, allemand, arabe et russe. Elle sera également accessible via Facebook (en direct en hébreu et anglais uniquement). La durée estimée de la cérémonie est de 90 minutes.