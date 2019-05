L’une des clés d’une future et éventuelle solution du conflit israélo-palestinien réside dans l’octroi de la citoyenneté aux Arabes de l’ancienne Palestine mandataire qui ont été parqués dans des camps de misère par leurs propres frères en Jordanie, en Syrie et au Liban en attendant « la destruction d’Israël et leur retour dans la patrie ». Depuis 1948 et après 1967, ces pays arabes ont toujours catégoriquement refusé de reloger ou d’accorder la citoyenneté à ces « frères arabes », les maintenant dans des conditions de misère afin de mieux modeler le mythe d’un « peuple palestinien exilé ».

A l’approche de la publication du Plan Trump, qui comprend selon toute probabilité une demande d’octroi de souveraineté à ces centaines de milliers de « réfugiés » résidant dans ces trois pays, les autorités libanaises ont déjà annoncé la couleur: c’est non!

Le ministre libanais des Affaires étrangères Gebran Bassil a déclaré que l’objectif de son pays est de « faire retourner les réfugiés palestiniens de Syrie et du Liban dans leurs maisons d’origine ». Il a souligné que le Liban fera barrage à toute tentative de naturalisation des ‘réfugiés palestiniens’ qui sont de l’ordre de 230.000 répartis dans douze camps.

Mêmes propos de la part du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah qui avertit que « son organisation combattra les tentatives des Etats-Unis et des pays du Golfe d’empêcher le retour des réfugiés en Palestine ».

Photo Nasser Ishtayeh / Flash 90