« VOICE OF THE PEOPLE : une nouvelle initiative mondiale pour construire l’avenir juif », par Boris Janicek

Un rassemblement mondial sur deux ans

C’est une première dans l’histoire des communautés juives à travers le globe : à l’initiative du Président de l’État d’Israël, Isaac Herzog, une plate-forme inédite nomméevient d’être officiellement lancée.Son ambition ? Rassembler pas moins de 150 leaders juifs issus des différentes sensibilités et communautés juives de tous horizons, afin de bâtir « un avenir juif plus fort ».

Les 150 participants de cette première cohorte se réuniront régulièrement, aussi bien en ligne qu’en présentiel, tout au long des deux années à venir.

Au-delà des rencontres et des échanges, l’objectif est clair : identifier les défis qui concernent les communautés juives de par le monde et surtout passer à l’action pour y répondre.

Un mouvement de fonds, plus vital que jamais

Depuis le 7 octobre 2023, lancer un tel mouvement de dialogue et de réflexion commune apparaissait plus essentiel et salutaire que jamais.

Le coup d’envoi est donné, et les premiers ateliers thématiques débuteront dès le 9 février prochain en visio conférence. Les 150 membres du Conseil se retrouveront ensuite à Haïfa le 2 mars pour une semaine d’échanges et de réflexions, dans le but de proposer des actions concrètes.

Un questionnaire pour mieux cerner les priorités

Afin de recueillir les avis et les priorités de chaque communauté, un mini-questionnaire a été diffusé dans plus de 70 pays, sur les cinq continents. Le retour a été très important partout dans le monde, à l’exception notable des communautés françaises et francophones, dont la participation demeure plus timide.

Il est encore temps de prendre la parole.

Que vous résidiez en Israël ou en diaspora, ce questionnaire vous concerne directement. Vos réponses aideront à façonner l’ordre du jour et à définir les actions prioritaires de VOICE OF THE PEOPLE. Cela ne prendra pas plus de 5 minutes, et tout se fait en ligne et en français :

https://voiceofthepeople. fillout.com/survey2024

Un appel à l’unité et à la co-construction

Dans un paysage mondial fragmenté, cette nouvelle initiative se présente comme un espace de concertation pour l’ensemble des sensibilités juives. L’objectif n’est pas seulement de dialoguer, mais surtout de réunir compétences et volontés pour construire ensemble l’avenir de la communauté juive internationale.

VOICE OF THE PEOPLE marque donc un tournant historique : celui d’une démarche participative à grande échelle, portée par des voix issues de tous les horizons, qui invite chacun à s’impliquer dans l’écriture du futur juif.

Pour en savoir plus sur cette initiative, retrouvez la vidéo de présentation de VOICE OF THE PEOPLE :