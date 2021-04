Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a adressé des voeux à l’Etat d’Israël à l’occasion de Yom Haatsmaout. A part les formules d’usage, il a rappelé que les Etats-Unis ont un « engagement sans faille envers la sécurité d’Israël » et a promis d’oeuvrer pour renforcer encore la coopération israélo-américaine. Il a souligné que les Etats-Unis « apprécient beaucoup la qualité des relations entre Israël et les Etats-Unis ». Il a rajouté : « Nous sommes des alliés qui avons les mêmes valeurs démocratiques, qui sont unis face aux défis tant sanitaires, qu’économiques ou diplomatiques régionaux ». Sans évoquer nommément l’Iran, Antony Blinken a prononcé cette phrase importante : « Nous faisons face aux mêmes menaces et allons travailler ensemble pour un futur apaisé, plus sûr et prospère pour tous les habitants du Moyen-Orient ». Même si la vision américaine (démocrate) pour faire face à ces menaces diffère « quelque peu » de celle d’Israël.

Il a conclu son message filmé par un « Yom Haatsmaout Samea’h ».

Mercredi, le secrétaire d’Etat américain avait pourtant dénoncé la décision iranienne d’augmenter à 60% le taux d’enrichissement d’uranium, qualifiant cette attitude de « provocation ». Antony Blinken avait fait part de sa déception, avec une certaine fausse naïveté : « Je dois dire que l’attitude de l’Iran met un point d’interrogation sur sa réelle volonté de négocier, précisément dans une période où il est nécessaire qu’il y ait une réciprocité dans le respect des articles de l’accord »…

Les trois pays européens signataires de l’accord de Vienne avaient aux aussi réagi à la décision iranienne en faisant remarquer que l’enrichissement d’uranium à 60% n’est pas nécessaire dans le cadre d’un programme nucléaire civil.

Mais tant que les dirigeants iraniens sentiront qu’il n’y a pas de réelle fermeté face à eux, ils poursuivront leur provocation et surtout, leur marche vers l’arme atomique.

Vidéo:

We send our warmest wishes to the people of Israel as you celebrate your independence day. Our commitment to Israel’s security is ironclad, and we look forward to strengthening all aspects of our partnership. Yom ha’atzmaut sameach! pic.twitter.com/Dzz70DQbXb

