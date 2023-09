L’ancien Président des Etats-Unis et candidat à la Maison Blanche, Donald Trump, a publié des voeux de Rosh Hashana dans lesquels il réagit à ceux qui l’accusent d’être antisémite et qui ont voté pour les Démocrates aux dernières élections.

”Rappel aux Juifs libéraux qui ont voté pour la destruction des Etats-Unis et d’Israël à cause de narratifs mensongers. Espérons que vous avez tiré les leçons de vos erreurs et que vous voterez mieux la prochaine fois. Shana tova”.

Avec son message, Trump a publié une affiche qui rappelle les mesures qu’il a prises en tant que Président en faveur d’Israël: ”Réveillez-vous troupeau. Quel nazi ou quel antisémite aurait fait quelque chose pour le peuple juif et pour l’Etat d’Israël?”. Trump énumère le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance du Plateau du Golan ou de la Judée-Samarie ainsi que des décisions pour lutter contre l’antisémitisme. Il signe cette affiche par: ”Evidemment, il s’agit d’un des plus grands antisémites de notre époque”.

