Le Kremlin a annoncé mercredi soir que le président russe Vladimir Poutine a signé l’acte de grâce pour Naama Issakhar. Le Premier ministre israélien présent à Moscou retournera jeudi en Israël accompagné de la jeune femme et sa maman.

Yaffa Issakhar a déclaré, les larmes dans les yeux: « C’est le moment que j’attendais depuis un presque un an. J’ai traversé une longue et difficile période que je ne souhaite à personne. Maintenant, la seule chose que je veux, c’est serrer Naama dans mes bras. Je veux remercier de tout coeur le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour sa détermination politique et les nombreux efforts qu’il a déployés face aux autorités russes ». Je veux aussi remercier le président Poutine pour la compassion qu’il a montrée et pour avoir accédé à la demande de ma fille de pouvoir rentrer en Israël ».

D’après ce qui a été convenu, l’ambassade d’Israël à Moscou amènera Naama Issakhar à l’aéroport où elle embarquera dans l’avion du Premier ministre pour revenir en Israël. Binyamin Netanyahou doit encore rencontrer le président russe pour une entrevue politique.

Après l’annonce de la signature, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a remercié le président Poutine: « Je remercie mon ami Vladimir Poutine pour avoir accordé la grâce à Naama Issakhar. J’attends avec impatience notre entrevue de jeudi lors de laquelle nous parlerons du Plan du siècle ainsi que de la situation régionale ».

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a également réagi: « Comme tous les citoyens d’Israël, je participe à la joie de la famille Issakhar pour le retour prochain de Naama. Je félicite le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour ses efforts intenses déployés pour faire libéré la jeune femme, grâce aux liens étroits qu’il a su tisser depuis des années avec le président russe Vladimir Poutine et aux très bonnes relations entre nos deux pays. Lors de mes rencontres avec mon homologue russe Sergueï Lavrov j’avais également soulevé la question de Naama Issakhar ainsi que l’amélioration de ses conditions de détention jusqu’à sa libération. Je remercie les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui ont maintenu un lien constant avec Naama et sa famille durant toute cette période et leur contribution à sa libération ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90