Carmay-Hanadiv est un nouveau quartier de la ville de Kiryat-Malakhi située à mi-chemin entre Ashdod et Ashkelon. Depuis quelque mois une nouvelle route permet d’accéder beaucoup plus rapidement à la ville d’Ashdod et il ne faut désormais qu’une dizaine de minutes en voiture pour relier les deux villes et quinze minutes pour être au bord de mer. Carmay-Hanadiv est en plein développement et les constructions sont visibles de tous les côtés. Ces terres avaient été achetées il y a plus de cent trente ans par le Baron Edmond de Rothschild et ce sont au total 3200 logements qui sont aujourd’hui en passe d’y être construits. Shalom Wasserteil, directeur de Tsfi’ha International, est le promoteur de ce beau projet. Il a déjà à son actif de nombreuses autres constructions, notamment à Modiin Illit, et sa société est avant tout soucieuse de créer outre des logements, de vrais quartiers où il fait bon vivre. Rien n’est laissé au hasard, tout se planifie à l’avance. Avant de construire un immeuble, on pense d’abord aux structures éducatives (écoles, jardins d’enfants, activités extra-scolaires…).

Le projet Carmay-Hanadiv

La ville de Kiryat-Malakhi, qui compte actuellement 23 000 habitants, est depuis cinq ans dirigée avec efficacité par Elyahou Zohar. De nombreux travaux de rénovation et d’amélioration des structures existantes sont entrepris. La ville a reçu une aide importante du ministère de l’Intérieur pour favoriser le développement des infrastructures. Carmay-Hanadiv s’inscrit dans la nouvelle dynamique de la ville, avec une volonté affichée d’attirer de nouveaux habitants dans cette zone située au centre du pays en proposant des appartements à des prix très compétitifs dans un cadre verdoyant. Pour les enfants et adolescents, la ville de Kiryat-Malakhi dispose d’excellentes écoles et jardins d’enfants et met l’accent sur la multiplication des espaces verts et structures sportives. Concernant les opportunités d’emplois, elle est située à proximité de pôles industriels, notamment Kiryat-Gat et Be’er Touvia. Il existe également sur place des possibilités d’emplois, et le réseau routier qui borde la ville, notamment la Route 6 et la station de train à Yoav- Kiryat-Malakhi permettent un accès rapide vers d’autres villes.

Shalom Wasserteil CEO Tsifha avec Avishaï Ben Haïm directeur de Rothstein

Un endroit idéal pour les familles avec de jeunes enfants

Le prix de l’immobilier étant de plus en plus élevé dans les grandes villes israéliennes, il est évident que beaucoup de familles désireuses d’acheter leur appartement ont du mal à y parvenir. Les prix des appartements à Carmay-Hanadiv sont très compétitifs et de nombreuses jeunes familles sont venues s’installer dans ce quartier. Ainsi, cette famille d’olim de France qui a choisi de quitter Ashdod deux ans après son Alya. Mendel, Tamar et leurs trois enfants habitent à Carmay- Hanadiv depuis plus d’un an et sont enchantés. «Ici, c’est une vie beaucoup plus calme» affirme Tamar qui explique qu’il règne une ambiance chaleureuse. «Nous nous connaissons tous dans notre immeuble et nos enfants sont amis. Nous avons l’impression de vivre à la campagne, mais en même temps, la ville organise de beaux événements pour les fêtes. Nous sommes très satisfaits des écoles ce qui n’était pas le cas à Ashdod où nos enfants avaient plus de mal à s’intégrer car ils ne restaient qu’entre Français. Au niveau de notre vie religieuse, nous sommes entourés d’une majorité de familles traditionalistes et sionistes, nous sentons vraiment l’atmosphère du Chabbat et des fêtes, et nous pensons que c’est un excellent environnement pour nos enfants. Enfin, sur le plan financier, les prix des appartements que ce soit à l’achat ou à la location sont bien moins élevés qu’à Ashdod, la Arnona est moitié moins chère et nous payons également beaucoup moins pour le Tsaharon. (programme extra-scolaire). Pour ma part, j’ai immédiatement trouvé un poste dans une entreprise sur place, tandis que mon mari qui travaille à Tel Aviv continue de faire chaque jour des aller-retours. Nous sommes très heureux d’avoir choisi de vivre à Carmay-Hanadiv et nous pensons avoir fait le bon choix».

