Hier (lundi), on apprenait que le FBI allait ouvrir une enquête pénale sur la mort de la journaliste Shireen Abou Akleh.

Cette annonce a été très mal perçue en Israël et les responsables politiques ont fait savoir que l’Etat n’avait nullement l’intention de coopérer avec cette enquête.

Benny Gantz, le ministre de la Défense, a publié un communiqué pour préciser la position d’Israël: « La décision prise par le ministère américain de la Justice de mener une enquête sur le décès tragique de Shireen Abou Akleh est une erreur. Tsahal a mené une enquête professionnelle et indépendante, qui a été présentée aux responsables américains avec qui les détails de l’affaire ont été partagés. J’ai fait savoir aux représentants américains que nous soutenons les soldats de Tsahal et que nous ne coopérerons pas à une enquête externe ».

Michaël Oren, l’ancien ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, interrogé sur Galei Tsahal, a lui aussi exprimé sa réprobation: »Il s’agit d’une grossière atteinte à la souveraineté israélienne. Nous ne devons pas coopérer à cette enquête. Cette action du FBI n’est pas conforme à ce que l’on attend d’un allié ».

Le futur député du parti Otsma Yehoudit, Almog Cohen, a lui aussi, estimé qu’Israël ne devait pas prendre part à cette enquête.

Par ailleurs, dans le contexte de la formation du gouvernement et de la répartition des portefeuilles ministériels, les Etats-Unis chercheraient à faire passer un message à Binyamin Netanyahou quant à l’identité du futur ministre de la Défense. Rappelons que Betsalel Smotrich, le chef du parti Hatsionout Hadatit, est prétendant à ce poste et ne compte pas y renoncer. Les Américains ont fait savoir à plusieurs responsables israéliens qu’ils préfèreraient que ce soit quelqu’un d’autre qui occupe ce poste. Ils tiennent le même discours concernant la nomination – qui semble actée – d’Itamar Ben Gvir au ministère de la Sécurité intérieure.

Les deux hommes identifiés avec la droite dure israélienne ne conviennent donc pas aux Etats-Unis qui conseillent à Israël de nommer à ces postes des personnalités »avec lesquelles les Etats-Unis pourront travailler ».

Il convient de noter que les Américains, dans leur suggestion, ne citent jamais les noms de Smotrich et Ben Gvir, mais le fond de leur pensée ne fait pas de doute. Ils mettent en garde contre le fait que si de telles personnes occupaient des responsabilités dans le domaine de la défense, alors les relations entre Jérusalem et Washington pourraient en être affectées. Dans tous les messages envoyés par les responsables américains, il n’est jamais, non plus, fait référence aux idées politiques de Smotrich et Ben Gvir mais uniquement à des considérations de nature sécuritaire et ayant trait à la coopération sur le plan de la défense, en faisant référence à des sujets comme l’Iran, la Judée-Samarie ou encore Jérusalem.