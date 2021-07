Lors du conseil des ministres de dimanche, le ministre des Communications Yoaz Haendel a abordé la question de la loi de citoyenneté qui sera soumise lundi au vote des députés. Il a évoqué un éventuel vote négatif de la part du Likoud et des autres partis de l’opposition de droite et a dit entre autre : « Cette loi doit impérativement passer, et ceux qui s’y opposeront auront de ce fait collaboré avec la Liste arabe et le parti Balad ».

Ces propos n’ont pas manqué de provoquer de vives réactions au Likoud.

Chlomo Karhi a déclaré : « Quel toupet !! Quelle insolence ! Ce type siège dans gouvernement antisioniste avec Meretz, Ibtisam Mar’ana et le parti islamique Ra’am et maintenant il vient nous critiquer ?! Doit-on lui rappeler que ce gouvernement a également besoin de l’appareil à oxygène de la Liste arabe pour subsister ? »

De son côté, le député David Amsalem a dit : « Monsieur Haendel ! Vous avez formé un gouvernement avec les Frères Musulmans et vous venez maintenant faire la morale à la droite ? Vous, qui dépendez de partisans des terroristes ?! Si cette loi est si importante pour la sécurité de l’Etat, alors vous venez d’avouer que vous siégez dans une coalition qui est dangereuse pour Israël et la sécurité de ses citoyens, car elle n’est pas capable de faire passer une telle loi d’urgence ! bande d’hypocrites, vous avez atteint le fond ! »

A l’heure qu’il est l’opposition de droite n’a pas encore pris de décision quant à la consigne de vote pour lundi. Pour l’instant, elle s’en tient à la proposition de ‘deal’ faite par Binyamin Netanyahou : un soutien au texte en échange d’un soutien à la proposition de Loi fondamentale dur l’immigration élaborée par le Dr. Simh’a Rotman (Hatziyonout Hadatit).

De son côté, la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked tente toujours de convaincre Mansour Abbas et Meretz de voter en faveur du texte ce qui est loin d’être gagné.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90