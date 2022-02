Les réactions sont vives à droite et en Samarie après la destruction mercredi de neuf structures à ‘Homesh dont des dortoirs de la yeshiva. Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a menacé de reprendre les manifestations devant la résidence du Premier ministre (o?u il ne réside pas…) comme cela a été le cas il y a quelques semaines. Dagan a déclaré : « Cette nouvelle destruction montre la malveillance de ce gouvernement envers la famille de Yehouda Dimentman hy »d et envers ses amis qui étudient à la yeshiva. La population d’Israël va remplacer ce gouvernement et reconstruire le village de ‘Homesh ».

Mais l’influence politque des dirigeants de Judée-Samarie n’est plus ce qu’elle était. Depuis quelques mois, le président du Conseil des localités juives, David Elahyani est aux abonnés absents face aux destructions successives, car il est membre du parti Tikva ‘Hadasha de Gideon Saar et soutient ainsi le gouvernement.

Le député Yuli Edelstein (Likoud), président du lobby parlementaire « ‘Homesh d’abord » a lui-aussi dénoncé ces nouvelles destructions : « Le gouvernement de l’expulsion poursuit sa campagne de destruction du repeuplement juif. Ce gouvernement né dans le mensonge continue à mentir et à violer ses engagements (…) Mais cela ne leur servira à rien. Nous reviendrons au pouvoir et les localités juives se développeront ».

Sim’ha Rotman (Hatziyonout Hadtit) a écrit : « Le gouvernement israélien sous la direction de Naftali Benett sait détruire en Samarie, dans le Néguev, et en Binaymin. Qu’y a-t-il de commun à ces trois endroits ? Serait-il possible que l’on de détruise que pour les Juifs ? »

Moshé Arbel (Shass) a déclaré : « Les images de la destruction à la yeshiva de ‘Homesh sont choquantes et constituent une récompense au terrorisme. La responsabilité principale incombe au parti Yamina qui nous ont menés à cette situation bancale. J’appelle le ministre de la Défense à régulariser sans délai la yeshiva ».

Photo Yeshiva de ‘Homesh