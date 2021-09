Vives réactions après le soutien apporté aux terroristes fuyards

Plusieurs députés ont vivement réagi après que des collègues du parti ‘Hadash aient apporté leur soutien aux six terroristes qui se sont enfuis du centre pénitentiaire Gilboa.

Le député Shlomo Karhi (Likoud) a déclaré : « Six terroristes avec du sang juif sur les mains se sont enfuis de prison et un parti représenté à la Knesset par trois députés lui apporte son soutien et appelle à libérer d’autres terroristes. Leur place est derrière les barreaux pour soutien à l’ennemi ».

Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) : « Des députés de la Knesset israélienne qui expriment leur soutien aux terroristes et aux assassins ayant du sang juif sur les mains, devraient être avec eux en prison et non pas au parlement ».