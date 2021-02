La colère est immense à Riyad contre Washington après la publication autorisée par Joe Biden du rapport déclassifié des services secrets américains sur l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Selon ce rapport ce serait le prince-héritier Mohamed ben Salmane qui aurait directement autorisé le kidnapping et l’assassinat du journaliste à Istanbul en 2018. Jamal Kahshoggi avait publié des articles très critiques envers Mohamed ben Salmane dans le Washington Post. Riyad avait démenti toute intervention du prince-héritier et l’Administration Trump avait décidé de classifier ce rapport de la CIA. L’Administration Biden qui entend revoir ses relations avec Riyad et au contraire les réchauffer avec l’Iran s’est donc fait un devoir de sortir ce rapport du tiroir et mettre le régime saoudien sur la sellette.

Le président américain a annoncé qu’il fera lundi une déclaration sur les « intentions de son administration envers l’Arabie saoudite sur le plan général ». Un autre pan de l’ère Obama est de retour.

A Riyad on accuse désormais Joe Biden d’avoir « planté un couteau dans le dos » de l’Arabie saoudite. Un tournant qui était attendu avec le retour des Démocrates au pouvoir.

