Pour la première fois de l’histoire, un président israélien effectue une visite officielle en Jordanie. Invité par le Roi Abdallah II, Isthak Herzog est arrivé aujourd’hui à Amman.

Tapis rouge et drapeau d’Israël ont été mis en place pour l’occasion dans la capitale jordanienne.

Herzog s’était déjà rendu en Jordanie en novembre dernier pour une rencontre confidentielle lors de laquelle les deux hommes s’étaient entretenus sur la situation en Syrie et sur la question du Pont des Maghrébins à Jérusalem.

Cette fois, il s’agit donc d’une rencontre officielle, d’abord en tête-à-tête, puis accompagnés de leurs conseillers respectifs. Ils s’entretiendront sur plusieurs sujets dont le réchauffement des relations entre les deux pays, la préservation de la stabilité régionale, en particulier pendant la période des fêtes, le renforcement de la paix, la normalisation et les relations établies entre Israël, la Jordanie et les autres pays de la région.

Un des buts revendiqués de la visite est de garantir le calme en Judée-Samarie et à Jérusalem. Un objectif qui prend tout son sens dans le contexte actuel de vague de terreur en Israël.

Cette rencontre intervient deux jours après celle entre Abdallah II et Abou Mazen et au lendemain de celle entre le Roi et Benny Gantz. On apprend aussi aujourd’hui, que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, s’est lui aussi rendu en Jordanie, la semaine dernière, pour une rencontre secrète avec le Roi.

Abdallah II continue de revendiquer la création d’un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale.

Lors de la cérémonie d’accueil, le Roi de Jordanie a déclaré: »Il faut que chaque partie évite de gêner l’accès à la Mosquée Al-Aqsa et ne pas déroger au statu quo historique et juridique à Jérusalem et sur les lieux saints. La querelle existe depuis longtemps et la violence qui en découle constitue un terreau pour les extrémistes. Je condamne au nom de le Jordanie, la violence sous toutes ses formes ».