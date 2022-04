La présidente du Bundestag, Bärbel Bas, est arrivée en Israël, à la veille de Yom Hashoah, pour une visite historique à une date symbolique.

A son arrivée, elle a déclaré: »Les leçons de la Shoah nous obligent à ne pas laisser l’antisémitisme s’installer. La responsabilité de l’Allemagne n’est pas révolue. Nous nous tenons aux côtés d’Israël ».

Bas et Lévy se sont ensuite rendus à Yad Vashem avant de rejoindre la Knesset pour une réunion de travail.

Elle a signé le livre d’or de la Knesset par ces mots: »Israël et l’Allemagne sont de véritables amis et je suis très reconnaissante de cela. Je considère votre invitation aux commémorations de Yom Hashoah comme un honneur et une marque de confiance. Je m’incline avec humilité devant la souffrance intenable des victimes des crimes contre l’Humanité qu’ont commis les Allemands ».

Plus tard dans la journée, la présidente du parlement allemand rencontrera l’ancien Grand Rabbin d’Israël, le Rav Israël Meïr Lau. Il lui racontera son histoire lorsqu’il était enfant pendant la Shoah et son alya. Des dizaines de jeunes israéliens pourront suivre la rencontre par zoom.