Une délégation gouvernementale s’est rendue dans le Néguev pour se rendre compte de la situation de violence et d’insécurité qui y règne. Le Premier ministre Naftali Benett était accompagné des ministres et vice-ministres, de directeurs-généraux de ministères ainsi que d’officiers supérieurs de la police avec à leur tête le commandant de la police nationale et celui de la région sud.

La délégation a notamment rencontré des maires, des présidents de conseils régionaux et locaux et s’est rendue près de la ville bédouine de Rahat où le Premier ministre s’est exprimé. Il a annoncé que « le combat contre la criminalité dans le secteur arabe a été décrété comme priorité nationale pour le gouvernement ». Il a mis sur le compte des gouvernements précédents (dont il fit partie…) la situation délétère dans laquelle se trouve le Néguev et a tenté de rassurer les responsables et les habitants de cette région : « Nous sommes là, nous sommes avec vous, nous ne renonceront pas. La loi pour Beer Sheva est la même que pour Tel-Aviv et ce qui est interdit dans le centre du pays est également interdit ici ». Un parallèle étrange lorsque l’on sait que le gouvernement dont fait partie Ra’am passe l’éponge sur la construction illégale massive dans le secteur bédouin et arabe.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90