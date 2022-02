En pleine guerre en Europe, le chancelier allemand Olaf Scholz sera en visite éclair en Israël demain (mardi).

Le successeur d’Angela Merkel rencontrera le premier ministre Bennett, le ministre des Affaires étrangères Lapid et le Président Herzog. Il s’agit de sa première visite en Israël depuis sa récente prise de fonction. Ce séjour avait été programmé et planifié bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et a bien failli être annulé compte-tenu de l’évolution des événements. Mais le chancelier allemand a absolument tenu à maintenir sa venue qui sera, en revanche, écourtée et se concentrera sur 24 heures.

Au programme également du chancelier, une visite très attendue au musée de Yad Vashem où il sera accompagné par Naftali Bennett et le directeur de Yad Vashem, Dany Dayan. Scholz se rendra d’abord au musée de la Shoah puis il participera à une cérémonie de dépôt de gerbe dans la crypte du souvenir et se rendra dans le mémorial des enfants pour finir sur la place Janusz Korczak et signer le livre d’or.