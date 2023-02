L’ancien président de la république française Nicolas Sarkozy s’est rendu ce dimanche matin au Kotel en compagnie de son épouse Carla et de sa fille Giulia. Il a été accueilli sur place par le rabbin du Kotel, le Rav Shmouel Rabinovitz, et par le directeur de la Fondation pour le Patrimoine du Mur occidental, Mordeh’ai Eliav.

Ces derniers se sont entretenus avec leurs hôtes et ont récité une prière avec eux. Ils leur ont ensuite expliqué l’importance des lieux et la nostalgie exprimée par le peuple juif, au cours des générations, pour Jérusalem.

Sarkozy et sa femme ont glissé un message entre les pierres et ont ensuite visité les tunnels du Kotel où ils ont manifesté un grand intérêt pour ce site historique. C’était aussi pour eux l’occasion de faire part de leur émotion face à un tel endroit et de leur ‘profonde amitié’ pour Israël.